Audrey Fleurot trop souvent séparée de son compagnon, Djibril Glissant : le couple s'est enfin retrouvé...

Le grand public a découvert Audrey Fleurot en tant que Vivianne, dame du lac dans la série Kaamelott puis comme assistante de François Cluzet dans Intouchables, au côté d'Omar Sy. Depuis, la flamboyante rousse est omniprésente sur les écrans. Un village français, Bazar de la charité, Dix pour cent, Les Reines du ring, Sous les jupes des filles... Ses choix sont toujours savamment étudiés mais pas aussi bien que celui de HPI.

Dans la série de TF1, Audrey Fleurot est Morgane Alvaro, une femme de ménage au QI très élevé dont les capacités sont repérées par la police nationale pour l'aider sur les enquêtes. La série fut un tel succès que la saison 2 est déjà dans la boîte et s'apprête à revenir sur les écrans. Grandement sollicitée, Audrey Fleurot doit faire des sacrifices à la maison, où Djibril Glissant, son compagnon réalisateur, et leur fils Lou s'occupent comme ils le peuvent en attendant son retour à la maison.

Combiner son emploi du temps d'actrice et sa vie de famille n'est pas de tout repos pour Audrey Fleurot. A tel point que malgré le métier qui les rapproche, la comédienne et Djibril Glissant n'ont que peu de moments ensemble. Mais étonnamment, HPI ne les a pas éloignés cette fois-ci puisque le réalisateur s'est chargé de tourner les deux derniers épisodes de la saison 2 ce qui a bien arrangé le couple : "C'était chouette parce qu'on s'est vus, raconte-t-elle en riant dans les pages de Télé-Loisirs. Je suis seule en tournage une grande partie de l'année, donc j'étais contente de pouvoir discuter et boire un verre avec lui."

Audrey Fleurot ne craignait qu'une chose, le travail en couple : "J'avais forcément une petite appréhension parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble mais c'était super, ça nous a 'challengés'." Djibril Glissant et Audrey Fleurot ont trouvé un équilibre qui leur va plutôt bien, même si cela demande des concessions et que leur fils ne voit pas souvent sa maman : "On en parle beaucoup lui et moi. J'ai la chance qu'il ait un papa très présent, qui incarne la stabilité et le quotidien dans sa vie. Moi je suis forte pour l'événementiel. J'ai toujours été très absente mais c'est une situation qu'il vit depuis sa naissance, donc tout va bien !" C'est ça d'avoir une maman star !