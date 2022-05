Audrey Fleurot maman : que pense son fils de 6 ans de sa performance dans la série "HPI" ?

La France entière va se précipiter en direction du téléviseur, le jeudi 26 mai 2022. La chaîne TF1 dévoile enfin la deuxième saison, très attendue, de la série HPI - Haut Potentiel Intellectuel - et Morgane Alvaro va enfin vivre la suite de ses aventures mouvementées. Les premiers épisodes, diffusés en avril 2021, avaient rencontré un succès fou auprès du public. Tout le monde avait envie de découvrir ce personnage haut en couleur incarné par Audrey Fleurot. Tout le monde... même le fils de la comédienne !

En couple avec le réalisateur Djibril Glissant, Audrey FLeurot a effectivement donné la vie à un petit garçon, baptisé Lou, le 19 novembre 2015. La première saison du programme de TF1 ? Il l'a tout bonne dévorée ! "Oui, "Il l'a regardée et ça l'a beaucoup fait rire, explique l'actrice dans les colonnes du magazine Nous Deux. Il a hâte de voir la suite et ça me fait plaisir. La fierté de participer à cette série, c'est aussi celle de toucher un public d'une telle amplitude, comme les jeux Ravensburger, de 7 à 77 ans. Il est très au clair avec la fiction : il a bien compris que les enfants de la série ne sont pas mes enfants, et que sa mère n'est pas HPI !"

S'il y a bien un trait de caractère qu'elle partage avec Morgane Alvaro, c'est sans doute celui de mère poule. Dans HPI, Audrey Fleurot joue une maman de trois enfants un brin débordée, dotée de capacités d'observation et de réflexion extraordinaires qui la propulsent dans les rangs de la DIPJ de la ville de Lille. L'organisation n'est pas beaucoup plus simple chez la comédienne, qui partage sa vie avec un réalisateur... qui travaille justement sur les épisodes de HPI !"C'était super, ne serait-ce que parce qu'on s'est vus, avoue-t-elle. C'était très agréable. J'espère qu'il va avoir envie d'en refaire, même s'il participe à l'écriture de la série le reste du temps. C'est juste que d'être tous les deux loin de la maison en même temps complique l'organisation pour les enfants..."

