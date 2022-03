Line Renaud absente pour le Sidaction 2022, la raison dévoilée...

Trente ans que Line Renaud se bat pour le Sidaction. Mais cette édition 2022 ne sera pas comme les autres pour la présidente. En effet, on ne la verra pas ce samedi sur France 2 dans 40 ans de chansons de Céline Dion : les stars chantent pour le Sidaction. La raison ? Elle a malheureusement été touchée par le Covid-19. Mise en quarantaine le temps de se soigner et de se remettre sur pied, elle n'a pas pu assister à l'enregistrement, qui s'est tenu le 16 mars dernier au Palais des Sports, à Paris.

Une contamination qui s'est avérée ne pas être trop grave, puisque la grande amie de Brigitte Macron était vaccinée et qu'elle est entièrement remise aujourd'hui. Cependant, la maladie l'a empêchée de tenir son rôle, ce qui a beaucoup attristé Vincent Niclo, selon Gala, qui a pu le joindre avant la diffusion. Le chanteur devait en effet coanimer la soirée avec elle. "A cause du Covid-19, on a dû faire sans elle", a-t-il expliqué, précisant que c'est Jean-Paul Gaultier qui a pris le rôle à sa place. Mais pas de panique, sans être sur scène, Line Renaud fera tout de même quelques apparitions... en visio ! "Tout au long de l'émission, on l'appelle par vidéo", a-t-il révélé, conscient qu'une soirée sans elle n'aurait pas le même impact.

La star avait dû également se faire porter pâle lors du tournage d'On est en direct, l'émission de Laurent Ruquier diffusée samedi dernier, pour la même raison. Encore une fois, Jean-Paul Gaulthier avait assuré le rôle seul, assurant que sa partenaire avait le coeur brisé de ne pas pouvoir tenir ses engagements. Pour rappel, c'est elle qui acofondé l'association du Sidaction, en partenariat avec Pierre Bergé. L'homme d'affaires, compagnon d'Yves Saint-Laurent, est malheureusement décédé en 2017.

Ce samedi, de très nombreuses célébrités viendront chanter et vont récolter des fonds. Joyce Jonathan, Anne Sila, Bilal Hassani ou encore Michael Gregorio et Michèle Torr ont livré de magnifiques performances. Natasha St-Pier etShy'm feront également une apparition, Jenifer et Isabelle Boulay seront de la fête, ainsi que les musiciennes Julie et Camille Berthollet.

Ce week-end sera important pour donner pour la recherche, en appelant le 110 ou en allant sur le site sidaction.org.