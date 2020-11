Line Renaud, pluie de compliments sur son amie Brigitte Macron : "Tout ce que j'aime"

Un an et demi après son AVC, Line Renaud est en pleine forme et multiplie les projets : un nouvel ouvrage intitulé En toute confidence (édition Denoël), le tournage du film policier Meurtre dans les trois vallées (France 3), une future pièce de théâtre... Dans une nouvelle interview accordée au magazine Nous Deux du 17 novembre 2020, la chanteuse et comédienne de 92 ans a donné de ses nouvelles. L'occasion pour elle de revenir sur son AVC, survenu en avril 2019, mais surtout le précieux soutien de son entourage, parmi lequel figure aujourd'hui une certaine Brigitte Macron.

Son amitié avec la première dame de France était une évidence pour Line Renaud. "Invitée à dîner chez des amis, je me suis retrouvée assise à table à ses côtés. Quelque chose s'est passé entre nous, la star des Ch'tis s'est-elle souvenue. Cette femme est tout ce que j'aime : simple et naturelle, intelligente et chaleureuse, drôle." Tout au long de cette épreuve, vécue d'abord en secret, avant qu'elle n'en parle publiquement en septembre dernier, l'ancienne showgirl a également pu compter sur le soutien de ses "filles de coeur", à savoir Muriel Robin et Claude Chirac. "C'est un lien familial très fort. J'ai besoin de leurs coups de fil. Elles me manquent lorsque je n'ai pas de nouvelles."

Toujours avec tendresse, Line Renaud a ajouté : "Toutes deux ont été à mes côtés le premier jour après mon 'problème'. Muriel me rendait visite chaque matin et Claude, à l'heure du déjeuner. Cette relation est très rare, j'ai beaucoup de chance (...). Le destin m'a réservée cet amour de 'mes filles'."

Dans une précédente interview accordée à Paris Match au mois de septembre, pour évoquer cet AVC pour la première fois, Line Renaud avait déjà mentionné la présence de Brigitte Macron, Muriel Robin et Claude Chirac à son chevet, dès sa prise en charge à l'hôpital Foch, à Paris. D'abord inquiète de ne plus pouvoir travailler en révélant publiquement son état de santé, l'ex-meneuse de revue, qui n'a gardé aucune séquelle, est aujourd'hui rassurée : "Je n'ai aucun problème de mémoire. J'apprends vite et je retiens, a-t-elle expliqué à Nous Deux. Mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie. Je ne suis pas bien à l'arrêt." Une belle frayeur qui l'a en revanche poussée à revoir son testament.