Pierre Palmade et Muriel Robin fusionnels : coulisses du tournage fou de "Ils s'aiment... enfin presque"

Un duo fraternel qui ne joue pas de couple à l'écran. En effet, Michèle Laroque donnera la réplique à Arnaud Ducret. Pierre Palmade sera quant à lui avec Carole Bouquet et Muriel Robin (qui a mis en scène les trois pièces et qui est autrice avec Pierre Palmade du téléfilm) sera associée à Pierre Arditi. Enfin, la belle Audrey Fleurot, qui endosse un look à imprimé léopard, partagera cette belle aventure avec Michaël Youn et Claudia Tagbo avec Florent Peyre. Et ce n'est pas tout : le casting étoilé est complété par plusieurs invités de talent. Le regretté Jean-Pierre Pernaut a tourné une dernière fois avec sa femme désormais veuve Nathalie Marquay. L'équipe a aussi fait appel à Line Renaud, l'épouse de Muriel Robin Anne Le Nen, Frédérique Bel, François Berléand, Julie Depardieu, Norman, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, Nikos Aliagas, Claire Nadeau, Tom Villa, Elie Semoun, Bénabar, Nicole Calfan et Julie Ferrier.

"Le but était de montrer que les textes peuvent être joués par d'autres acteurs", explique Pierre Palmade dans Gala. Toutefois, le comédien garde toujours un oeil sur la pièce... "Cela m'arrivait lorsque je ne jouais pas. Ils venaient alors me demander s'ils faisaient bien, si j'étais content, si je ne me sentais pas trahi, se souvient-il. Je me rends compte que ces spectacles ont été beaucoup regardés et aimés. J'aurais fait un truc culte dans ma vie. C'est très intimidant, je rougis quand on me le dit."

Rendez-vous ce lundi 18 avril sur TF1, à partir de 21H10, pour regarder Ils s'aiment... enfin presque !