Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut amoureux : dernière tendre apparition du couple

Lundi 18 avril 2022, TF1 diffuse l'unitaire Ils s'aiment... enfin presque ! réalisé par Hervé Brami et produit par Carson Prod et 13-34 Productions à l'occasion des 25 ans de la célèbre pièce Ils s'aiment, qui est devenue une trilogie avec les suites Ils se sont aimés, et Ils se re-aiment. Une pièce culte portée par Pierre Palmade, Muriel Robin et Michèle Laroque. Mais pour cette adaptation télévisée, les trois célèbres comédiens sont accompagnés d'autres grands noms, à l'instar de Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, mort le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. C'est alors la dernière tendre apparition du couple...

Cela ne faisait pas encore 25 ans d'amour pour l'ex-Miss France et l'ancien présentateur du journal télévisé de 13H sur TF1, mais presque. Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut se sont rencontrés en 2001, lors du sacre de Sylvie Tellier. En 2007, ils se sont dit "oui" pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et 21 ans plus tard, JPP a rendu l'âme. Avant cette terrible séparation, le couple a eu l'opportunité de se retrouver ensemble pour un ultime projet. Le tournage d'Ils s'aiment... enfin presque ! avait débuté en octobre dernier en région parisienne. La sublime brune apparaît en veste rouge auprès de son amoureux. Le duo s'affiche toujours plus complice, une coupe de champagne à la main et un large sourire au visage. Ces instants resteront gravés à jamais...

Rappelons que Jean-Pierre Pernaut souffrait d'un cancer du poumon qui s'est déclaré l'été dernier mais rendu public en novembre. Alors qu'il suivait des séances de radiothérapie, c'est finalement un autre pépin de santé qui lui a été fatal. Opéré pour une artère bouchée, il a été placé dans un coma profond avant de finalement s'en aller. Un décès qui a bouleversé sa famille, le monde de la télévision mais aussi de nombreux anonymes, fidèles à son journal.