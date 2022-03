Mort de Jean-Pierre Pernaut : Son cancer hors de cause ? Nouvelles révélations

C'est une légende de la télé qui disparaît. Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans ce mercredi 2 mars. Il souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer du poumon qu'il avait publiquement évoqué sur les réseaux sociaux. Ses proches, ses fans et ses collègues sont tombés des nues en apprenant sa disparition alors même que quelque temps plus tôt, la maladie semblait avoir perdu du terrain. Mais en janvier dernier, Nathalie Marquay révélait dans Touche pas à mon poste que d'autres problèmes affectaient la santé de son époux, victime de quatre "mini-AVC".

Entretemps, Jean-Pierre Pernaut a rencontré d'autres complications. Comme Purepeople vous l'annonçait, le journaliste était hospitalisé depuis trois semaines à l'hôpital George Pompidou de Paris et avait subi une opération du coeur, réussie, avant que des complications n'apparaissent 48 heures plus tard et ne le plongent dans un coma profond. Une dégradation sur laquelle Isabelle Morini-Bosc est revenue dans TPMP.

Proche de Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, Isabelle Morini-Bosc était très régulièrement en contact avec eux à l'image de ces derniers jours. Interrogée par Cyril Hanouna, la chroniqueuse a confirmé que le cancer n'était pas la raison de la mort de Jean-Pierre Pernaut : "Il a fait des mini-AVC. Il a dû être opéré à coeur ouvert, il s'était parfaitement bien remis et d'un seul coup, le corps a lâché. Ce n'est pas son cancer du poumon qui l'a emporté".

Comme elle le déclare, personne ne sait vraiment pourquoi le corps de Jean-Pierre Pernaut a réagi de la sorte, deux jours après une opération du coeur qui s'était pourtant très bien déroulée : "C'est incompréhensible. C'est une agression de tout sur ce corps qui est en train de gagner son combat." Isabelle Morini-Bosc a également indiqué que Jean-Pierre Pernaut avait rencontré des "problèmes rénaux" : "Les reins n'ont plus fonctionné, a-t-elle confié. [Les médecins] ont fini par l'endormir pour qu'il ne souffre pas. J'espérais quand même envers et contre tout et Nathalie était dans le combat aussi. [...] Il n'a lui-même pas compris l'évolution de son corps. Il a dit 'je ne comprends pas, j'ai gagné un premier combat, je suis en train d'en gagner un second, pourquoi ça ?'" La triste question que tout le monde se pose aujourd'hui...