Jean-Pierre Pernaut atteint d'un cancer du poumon : il donne des nouvelles très attendues...

En 2018, Jean-Pierre Pernaut avait créé la surprise en révélant souffrir d'un cancer de la prostate. Depuis, il a été soigné... et est touché par une autre forme de la maladie. En effet, l'ancien présentateur du journal télévisé de 13H sur TF1 a contracté un cancer du poumon. Une rude nouvelle rendue publique en novembre 2021, alors qu'il avait été guéri du poumon droit et que la gauche venait d'être atteint. Dimanche 23 janvier 2022, l'amoureux de Nathalie Marquay donne de ses nouvelles auprès de nos confrères du Parisien.

Alors que Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France en course pour la présidentielle, avait indiqué vouloir le nommer ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Pierre Pernaut est invité à répondre. Il décline alors l'offre, indiquant être préoccupé par bien plus important, comme sa santé. "J'ai d'autres soucis pour l'instant", confie-t-il alors. L'occasion pour le journaliste de 71 ans de donner des nouvelles, lui qui avait prévu de passer les dernières vacances en famille avant de réaliser de nouvelles analyses. "Tout va bien. Les examens sont en cours. On croise les doigts", lance-t-il alors. Il n'y a donc plus qu'à attendre les résultats...

Rappelons que Jean-Pierre Pernaut a déjà été opéré de ce cancer du poumon. En effet, en juillet dernier, dans la plus grande discrétion, l'animateur a soigné le côté droit... avant qu'une tumeur de 3,5cm ne se déclare au poumon gauche, fin août 2021. Cette fois, pas question d'opérer. "Ça serait trop lourd pour ma petite santé", avait-il déclaré sur C8 en décembre dernier, dans le documentaire La Vie d'après qui retrace son parcours.

Une douloureuse épreuve après son cancer de la prostate en 2018. Là encore, Jean-Pierre Pernaut peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches, notamment de sa femme Nathalie Marquay, mère de ses enfants Lou et Tom Pernaut (20 et 18 ans). "On a gagné contre la prostate, on a gagné contre le premier poumon... Le cancer ne signifie pas la mort. Et tout le monde est touché par le cancer, malheureusement", avait déclaré l'ancienne Miss France qui s'est battue contre une leucémie il y a des années sur le plateau de Touche pas à mon poste à propos de l'état de santé de son cher époux. Des mots réconfortants pour Jean-Pierre Pernaut.