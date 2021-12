Jean-Pierre Pernaut déchaîné en vacances aux Maldives : sa fille Lou immortalise une scène improbable

À 71 ans, Jean-Pierre Pernaut prouve qu'il a toujours la forme ! Et ce n'est pas son cancer du poumon qui va lui gâcher les fêtes de fin d'année ! Avec sa famille, le journaliste a même fait les choses en grand en s'envolant aux Maldives. Et les internautes peuvent compter sur sa fille Lou (19 ans) pour donner quelques nouvelles.

Depuis son arrivée dans ce lieu paradisiaque, la jolie brune partage photos et vidéos sur son compte Instagram et fait tout simplement rêver sa communauté. Couchés de soleil à couper le souffle, plage de sable blanc, larges sourires et teint hâlé sous les cocotiers... Lou Pernaut rayonne de bonheur. Sur une vidéo partagée au cours du week-end, on constate que Jean-Pierre Pernaut est lui aussi sur un petit nuage. Les images ont été captées lors d'une soirée animée qui a eu lieu sur la plage et l'ancien présentateur du 13H de TF1 y apparaît une serviette sur la tête et hilare. "Ça fait plaisir de voir votre père tellement heureux...", "JP vraiment excellent à tourner les serviettes", "Mais Jean-Pierre il me tue à chaque vidéo", "J'adore !", ont réagi avec enthousiasme les internautes.