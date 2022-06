Norman Thavaud : Moments complices avec sa chérie Martha face à Sandrine Quétier hippie chic à Roland-Garros

Encore un peu de patience avant de découvrir qui soulèvera la coupe. Le tournoi de Roland-Garros, qui a ouvert ses portes au monde le 16 mai dernier, se clôturera le samedi 4 juin 2022 pour les femmes et le lendemain pour les hommes, sur le court Philippe-Chatrier. En attendant les finales, les coups de raquette résonnent du côté du 16e arrondissement de Paris et de nombreuses célébrités se précipitent chaque jour dans les tribunes pour connaître les noms de ceux qui s'affronteront en quête de gloire et de réussite.

Le jeudi 2 juin 2022, les tribunes de Roland-Garros étaient emplies d'amour. Les couples ont défilé entre les coups droits et les revers, notamment le youtubeur Norman Thavaud et sa compagne Martha Gambet. Les tourtereaux, en couple depuis l'année 2017, se sont éloignés un temps des travaux et des biberons. Après avoir accueilli une petite Bianca en 2020, ils ont effectivement fait l'acquisition de leur tout premier appartement à Paris, quitte à devoir se lancer dans de grands chantiers. "On a enfin notre VRAI chez nous, annonçait fièrement le vidéaste. On est trop contents parce que ça faisait un long moment qu'on attendait ça ! On a juste trop de chance. C'est parti pour un max de travaux."

Norman Thavaud n'était pas seul à avoir pris, avec lui, sa tendre moitié. Vianney était de sortie avec sa femme Catherine Robert, Joyce Jonathan a été repérée avec son chéri Martial Paoli et Alysson Paradis, enceinte, a pris la pose avec le père de son futur enfant, Guillaume Gouix. Etaient également présents ce jour-là : Sidney Govou, Anne Charrier, Marilyn Lima, Sandrine Quétier, Augustin Trapenard, Delphine Delafon, Virginie Ledoyen, la chanteuse Nâdiya Zighem, César Domboy, Samuel Arnold et William Abadie - Emily in Paris -, Amelle Chahbi, Yassine Saidi, Isabelle Huppert avec sa fille Lolita Chammah et son petit-fils Gabriel, Laura Flessel-Colovic et sa fille Leïlou Colovic, Stéphane Diagana, Jenaye Noah et son frère Joalukas Noah.