Alysson Paradis enceinte : la soeur de Vanessa attend son 2e enfant !

Son ventre déjà bien rond a fait sensation sur le tapis rouge : Alysson Paradis a révélé ce vendredi 22 avril au soir qu'elle attendait son deuxième enfant avec son compagnon, le comédien Guillaume Gouix. Une excellente nouvelle pour le couple dont le fils aîné, Marcus, aura 7 ans en septembre. Rayonnants, ils ont d'ailleurs posé ensemble sur le tapis rouge de la soirée annuelle Madame Figaro, consacrée au 7e art et à un mois du prochain Festival de Cannes, à laquelle ils avaient été invités.

Epanouie, l'actrice future maman est donc sur le point de copier sa soeur aînée, Vanessa Paradis, avec ses deux enfants (Lily-Rose et Jack, 22 et 20 ans). Deux jeunes adultes dont Alysson et son compagnon Guillaume Gouix sont d'ailleurs très proches : ils n'hésitent jamais à commenter des petits mots doux sur les réseaux et à publier des photos de famille touchantes.