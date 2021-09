Alysson Paradis et Guillaume Gouix : Amoureux complices à La Rochelle

"On s'est toujours considérés comme une équipe, on aime bien l'idée d'être ensemble, de s'aider", a récemment confié Alysson Paradis au sujet de son compagnon, Guillaume Gouix. Leur tandem s'est une nouvelle fois montré complice au Festival de La Rochelle. Les deux acteurs y ont défendu leur prochain film, dans lequel ils se donnent la réplique.

Comme Cannes, Venise, Deauville et San Sebastian, La Rochelle a accueilli son festival de cinéma ! La 43e édition du Festival de la fiction de La Rochelle avait commencé le 14 septembre et s'est achevée dimanche 19. Alysson Paradis et Guillaume Gouix ont attendu l'avant-dernier jour de l'événement pour s'y montrer.

Samedi 18 septembre, les deux acteurs et compagnons ont participé à une série de photocalls sur le Vieux-Port de La Rochelle. Ils ont posé ensemble et avec leurs partenaires du téléfilm L'Invitation, réalisé et co-écrit par Fred Grivois. Le long métrage raconte l'histoire d'une petite famille (Nicolas, Sophie et leur fils Maxime) qui quitte Paris et s'installe en province. Désireux de s'intégrer, ils font rapidement la connaissance d'une famille voisine, en apparence ordinaire. Mais en apparence seulement.

Dans L'Invitation, Alysson Paradis est en couple avec Hubert Delattre, et Guillaume Gouix avec Margot Bancilhon.