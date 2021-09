Marie Gillain, Audrey Lamy, Muriel Robin... Toutes primées au Festival de La Rochelle !

Le 23e Festival de la fiction organisé à La Rochelle tire sa révérence. Au terme d'une journée extrêmement chargée - notamment marquée les photocalls très attendus des séries Demain nous appartient (avec Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur) et Ici Tout commence (avec Vanessa Demouy, Clément Remiens et Nicolas Anselmo) - 15 prix ont été remis lors de la soirée de clôture qui s'est déroulée samedi 18 septembre 2021.

Le jury, présidé par le comédien Guillaume de Tonquédec (Fais pas ci, fais pas ça, Le prénom) et composé entre autres du producteur Emmanuel Daucé (Un village français) et de la réalisatrice Eloïse Lang (Connasse), a décerné le prix du meilleur téléfilm à L'enfant de personne de France Télévisions, avec Isabelle Carré. Il retrace l'histoire de Lyes, un enfant arraché à sa mère d'accueil qui l'a accueilli bébé. L'enfant se retrouve livré à la violence des foyers.

Le prix de la meilleure série de 52 minutes a été décerné à Mon ange de TF1, avec Muriel Robin et Marilou Berry, sur la disparition d'une enfant et les efforts de sa mère pour la retrouver des années après. Muriel Robin, qui avait participé plus tôt au photocall de la série avec Mickael Lumière, Alexis Loison, Romane Jolly, Daniel Njo Lobé, Alexandra Vandernoot et Patrick Chesnais, est montée sur scène pour recevoir ce prix. La comédienne a reçu une standing ovation après son discours, comme le montrent les vidéos publiées dans sa story.

L'actrice Marie Gillain a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine dans A la folie, diffusé sur M6, et celui de la meilleure interprétation masculine est allé à Vincent Deniard pour Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ? sur Arte.

Le prix de la meilleure comédie est revenu à La vengeance au triple galop de Canal+ et celui de la meilleure fiction européenne à You don't die among friends, une adaptation allemande d'une comédie noire israélienne. Audrey Lamy accompagnait Alex Lutz sur scène pour recevoir ce prix. La veille, elle avait participé au photocall de La vengeance au triple galop avec Leïla Bekhti, ultra lookée comme toujours.

Stalk de France Télévisions, sur l'univers du hacking, a été distinguée comme meilleure série de 26 minutes.

Après une édition 2020 délocalisée à Paris en raison de la crise sanitaire, le grand rendez-vous des fans de fictions et des professionnels a retrouvé la ville de La Rochelle. En marge de la compétition, le festival a proposé des avant-première attendues, comme la grosse cartouche de TF1, Une Affaire française sur l'affaire Grégory ou Les particules élémentaires (France Télévisions), adaptation du roman éponyme de Michel Houellebecq.