Vanessa Demouy, Nicolas Anselmo, Catherine Davydzenka... Lookés face aux fans d'Ici tout commence

Le passage d'Agustin Galiana dans la région fut bref puisque, dès le lendemain, il s'est rendu dans les Haut-de-France, à l'espace Nelson Mandela de La Chapelle d'Armentières, pour poursuivre sa tournée Plein Soleil. Lui reste, heureusement en tête, tous les souvenirs cumulés la veille. Le rire éclatant de Vanessa Demouy, en robe noire et Dr Martens pour la touche rock, les looks ying et yang de Nicolas Anselmo et Catherine Davydzenka, qui décidément nous régalent en brisant les codes du patriarcat, la classe surprenante de Clément Rémiens en pantalon ample. Vivement l'année prochaine...