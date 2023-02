Clément Rémiens marqué par un drame familial survenu sur son dernier tournage pour Demain nous appartient

Il y a presque un an jour pour jour, Clément Rémiens terminait son aventure dans Ici tout commence au bout d'un an. Le comédien y interprétait le personnage de Maxime Delcourt, déjà bien connu du grand public puisqu'il avait d'abord été révélé dans Demain nous appartient pendant quatre ans. C'est de lui-même que l'ancien partenaire de jeu d'Ingrid Chauvin décidait de quitter le show, pour mieux se concentrer sur lui. "C'était la bonne décision. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre pendant ces cinq ans. Pourtant, après ce tourbillon, j'avais besoin aussi de me retrouver", a-t-il confié sans regret lors d'une interview pour Le Parisien parue ce vendredi 3 février.

Clément Rémiens comptait aussi utiliser cette période loin des caméras pour s'occuper de son grand-père, son "Papy Georges" comme il le surnomme, et dont il était très proche. Malheureusement, il n'en aura pas eu le temps. "Il est décédé le même jour que mon dernier tournage sur Demain nous appartient", a-t-il annoncé à nos confrères. Son grand-père adoré aura néanmoins réussi à lui prodiguer le meilleur des conseils avant de s'éteindre : "Avant de partir, il m'avait dit de m'occuper de moi avant tout".

J'avais besoin de ce temps pour moi

Et c'est ce qu'a fait Clément Rémiens. "J'ai passé six mois en Asie, seul, sans téléphone ni rien, j'ai perfectionné mon anglais. J'avais besoin de ce temps pour moi. Et aussi d'être sûr de ce que je voulais faire ensuite. Au final, après ces six mois, je me suis aperçu que je ne me connaissais pas vraiment. Cela m'a permis d'avoir un vrai recul sur ce qu'il s'était passé", a-t-il raconté celui qui s'est laissé pousser les cheveux très longs.

Après cette retraite spirituelle, Clément Rémiens a fait son retour en France où il cherche désormais à se construire une carrière de basketteur. Dans ce but, il s'entraîne tous les jours plusieurs heures au sein du club du BCM à Gravelines. "Cette envie de basket était très présente. Et je ne voulais pas avoir de regrets, alors j'ai foncé. J'ai 25 ans et c'est un peu tard pour une vraie carrière sportive. D'un autre côté, c'était le bon moment pour me lancer. Et si je ne le faisais pas maintenant, je l'aurais regretté plus tard. L'idée est surtout d'atteindre le meilleur niveau possible, pourquoi pas semi-professionnel", envisage-t-il.