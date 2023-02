Clément Rémiens barbu et les cheveux longs : le comédien refait enfin surface, gros changements dans sa vie !

Une nouvelle carrière étonnante

De retour en France, et plus particulièrement à Maubeuge d'où il est natif, Clément Rémiens se consacre désormais à sa passion de toujours : le basket. "Vous ne vous attendiez pas à ça !", s'amuse-t-il auprès de nos confrères qui l'ont retrouvé au centre sportif de Gravelines où il a rejoint le club du BCM. "Pendant cette année sabbatique, je me suis beaucoup interrogé sur moi-même. Cette envie de basket était très présente. Et je ne voulais pas avoir de regrets, alors j'ai foncé, explique-t-il. J'ai 25 ans et c'est un peu tard pour une vraie carrière sportive. D'un autre côté, c'était le bon moment pour me lancer. Et si je ne le faisais pas maintenant, je l'aurais regretté plus tard. L'idée est surtout d'atteindre le meilleur niveau possible, pourquoi pas semi-professionnel".

Du haut de son 1m72, au milieu de coéquipiers atteignant les 2 mètres, Clément Rémiens a pour l'instant pour objectif de devenir réserviste. C'est pourquoi il s'entraîne jusqu'à cinq heures par jour. Quant à sa carrière d'acteur ? Il ne regrette pas de l'avoir mise entre parenthèses, estimant que "c'était la bonne décision", mais il n'est pas fermé à l'idée de revenir un jour sur nos écrans. "J'ai encore des choses à défendre sur le plan artistique et des choses à raconter. Je veux que ce soit des projets qui m'intéressent et me donnent une nouvelle énergie. Et plus ce sera éloigné de moi, plus il y aura des choses à découvrir. Maintenant, il faut que le personnage ait les cheveux longs et une barbe...", annonce-t-il.