Clément Rémiens (Ici tout commence) fait ses adieux : images et confidences émouvantes

Une grosse page se tourne pour Clément Rémiens. Depuis novembre 2020, les téléspectateurs avaient le plaisir de le voir évoluer dans Ici tout commence, toujours dans la peau de Maxime Delcourt (personnage qu'il incarnait déjà dans Demain nous appartient). Mais l'acteur de 24 ans a pris la décision de quitter la série et c'est le 27 janvier 2022 qu'il y a fait sa dernière apparition émouvante. Pour l'occasion, il a partagé une publication symbolique sur Instagram.

Mieux valait sortir ses mouchoirs devant l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 27 janvier. Il était l'heure pour Maxime Delcourt de quitter définitivement l'Institut Auguste Armand pour rejoindre sa famille à Sète. Le charmant brun a donc fait ses adieux à Salomé (incarnée par Aurélie Pons), un moment très émouvant pour les deux personnages. La jeune femme n'a d'ailleurs pu retenir ses larmes avant de s'éloigner du jeune homme qu'elle aimait.

A l'écran comme dans la vie, ce départ touchait en plein coeur Clément Rémiens, ainsi que les autres acteurs de la série. Ils forment une véritable famille avec toute l'équipe, le gagnant de Danse avec les stars 2018 a donc tenu à leur dire "merci" sur son compte Instagram. Pour ce faire, afin d'illustrer cette légende, il a posté une photo de lui sur un cheval, devant l'Institut. Puis, il a partagé les derniers mots de Maxime Delcourt en dévoilant une photo sur laquelle on peut lire des déclarations de son personnage. "Merci à tous... vraiment, ça me touche... Je ne m'y attendais pas. Mais bon ça, je vous l'ai déjà dit. Ça y est je pars de l'Institut", peut-on tout d'abord lire. Il est ensuite précisé qu'il était temps pour l'apprenti cuisinier de prendre son envol et de faire savoir qu'il prenait avec lui tous les bons moments vécus lors de ses études. 'Vous allez me manquer", est-il écrit en guise de conclusion. Une publication qui a davantage ému ses collègues, ainsi que son public.