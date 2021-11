Clément Rémiens quitte Ici tout commence pour des 'projets personnels" : son annonce inattendue

C'est une bien triste nouvelle pour les fans d'Ici tout commence. Au cours d'une interview pour La Voix du Nord, Clément Rémiens a annoncé qu'il quittait la série de TF1. Et il a dévoilé les raisons de ce choix.

Coup de théâtre du côté de l'équipe d'Ici tout commence. Prochainement, l'actrice Aurélie Pons - que l'on peut actuellement suivre dans Danse avec les stars 2021 -, Vanessa Demouy ou encore Elsa Lunghini devront dire au revoir à Clément Rémiens. Après avoir interprété Maxime Delcourt durant quatre ans dans Demain nous appartient, puis dans Ici tout commence, le beau brun de 24 ans a préféré voguer vers de nouveaux horizons.

"Au bout de quatre ans de travail avec le personnage de Maxime, j'ai décidé d'arrêter. Je suis très content de tout ce qui s'est passé mais c'est le rush tout le temps, on n'arrête pas de bosser... et j'ai besoin de voir autre chose", a annoncé Clément Rémiens à La Voix du Nord. Il a assuré qu'il ne s'était en aucun cas lassé de son personnage dans la série à succès. Il avait simplement un objectif en participant à ce projet : fidéliser le public. "Aujourd'hui c'est le cas, et pour moi, c'est le temps du repos", a-t-il poursuivi.

Désormais, Clément Rémiens souhaite se lancer un nouveau challenge. S'il n'a pas souhaité en dire plus sur ses projets à venir, le gagnant de Danse avec les stars 2018 a souligné que c'était important pour lui "de vivre d'autres choses". "Je prends du temps pour moi. Mes projets sont personnels", a-t-il déclaré. Malgré son départ, il reste en très bons termes avec TF1 qui ne lui en a pas voulu de s'en aller. Désormais, l'acteur profite du temps qu'il lui reste avec l'équipe d'Ici tout commence et sera "investi jusqu'au dernier clap". On ne peut que le croire puisque, selon les confidences de la chaîne à Puremédias, il fera son retour dans Demain nous appartient. Il ne s'agit pas pour autant d'un retour définitif car, pour l'heure, il sera "simplement" au coeur d'une intrigue. "La première chaîne précise enfin que le personnage de Maxime Delcourt ne disparaîtra pas de la série, laissant la voie ouverte à un éventuel retour à l'avenir", ont ajouté nos confrères.

En attendant, son départ sera intégré à la série Ici tout commence et, bonne nouvelle, l'issue sera positive. "Je ne vous dirai pas ce qu'il va se passer, mais je peux dire que ça a un rapport avec l'arrivée de Michel Sarran. Pour les téléspectateurs, ce départ arrivera dans quelques semaines. Maxime et Salomé ont vécu un an de relation, mais ça s'arrête définitivement. Ils continuent de s'apprécier, ils le méritent. Mais la suite se fera l'un sans l'autre", a-t-il conclu auprès de La Voix du Nord.

Les téléspectateurs de TF1 devraient donc savourer d'autant plus les prochaines épisodes.