Clément Rémiens quitte Ici tout commence : son émouvante dernière scène avec Aurélie Pons déjà dévoilée

En novembre 2021, Clément Rémiens a créé la surprise en annonçant qu'il quittait la série Ici tout commence (TF1). Le comédien de 24 ans y incarne le rôle de Maxime Delcourt depuis 2020 après être d'abord passé sur le tournage de la grande soeur de la série,Demain nous appartient. Et il est déjà bientôt l'heure pour les téléspectateurs de lui dire aurevoir puisque l'épisode de son départ est attendu le 26 janvier prochain. Un épisode qui s'annonce fort en émotion comme en témoigne une première scène dévoilée en avant-première par la chaîne.

En effet, ce vendredi 20 janvier 2022, TF1 a décidé de partager les touchants adieux entre Maxime et Salomé (jouée par Aurélie Pons), lesquels ont formé un couple emblématique à l'écran ces deux dernières années. À travers les images, on découvre les deux personnages réunis dans une chambre de l'Institut Auguste Armand où ils ont appris à cuisiner. Et pour la dernière fois, ils vivent un grand moment d'amour. Forcément, la séquence a bouleversé les fans du show, lesquels regrettent déjà l'absence de Maxime. "Trop triste pour eux, ils étaient si beaux ensemble", "C'était un magnifique couple", "Cette scène est juste parfaite !", "Sans Maxime ce ne sera plus pareil", "Ces deux-là s'aimeront toujours", "Je pleure trop", "Il va nous manquer Maxime", peut-on lire en commentaires de la publication Instagram du compte officiel d'Ici tout commence.