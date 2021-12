Aurélie Pons triste pour son premier Noël sans son papa : une "période difficile"

Noël 2021 a une saveur particulière pour de nombreuses personnes. La Covid-19 a encore gâché la fête de certains, qui ont été testés positifs ou leurs proches. Sans compter ceux qui seront seuls ou qui passeront cet événement à l'hôpital. Aurélie Pons a donc eu une pensée particulière pour eux, d'autant plus que son Noël ne sera pas non plus des plus réjouissants.

La candidate de Danse avec les stars 2021 s'est rendue auprès de sa grand-mère, avec sa maman et ses soeurs, afin de passer Noël en famille. Mais celui-ci sera différent et douloureux, puisque c'est la première fois qu'Aurélie Pons le fête sans son papa. "A tous ceux pour qui la période de Noël est difficile cette année... on est ensemble", a-t-elle écrit en story, le 23 décembre. Nul doute qu'elle a pu compter sur le soutien de ses abonnés après avoir posté ce triste message.

C'est le 13 octobre dernier qu'Aurélie Pons a annoncé la mort de son papa. Elle avait en effet posté une photo d'enfance sur Instagram, sur laquelle elle était au côté de son défunt "Paupé". Elle avait également dévoilé l'un des derniers messages qu'ils s'étaient échangés. Il l'a soutenue dans son aventure Danse avec les stars, un programme qu'il aimait suivre. Après son décès, l'actrice d'Ici tout commence a donc souhaité poursuivre la compétition pour lui faire honneur. Elle lui a d'ailleurs rendu un bel hommage en danse et avait reçu une standing-ovation.

Le papa d'Aurélie Pons est mort le 11 octobre dernier des suites d'un infarctus. "Le paso-doble justement, que j'ai dansé juste après le décès de mon père. J'y ai mis tout mon coeur, toute mon énergie. Depuis le drame, je suis encore plus soudée avec ma mère et mes soeurs. Ce sont elles qui m'ont portée aussi loin. Leur soutien a été essentiel à ma progression, à mon engagement", confiait la belle blonde de 25 ans à nos confrères du Parisien.