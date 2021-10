Aurélie Pons (Danse avec les stars) rend un bouleversant hommage à son papa : larmes et standing-ovation

C'est le coeur lourd mais tout de même le sourire aux lèvres qu'Aurélie Pons a participé au prime de Danse avec les stars, ce vendredi 15 octobre. La comédienne de 25 ans a perdu son père, son premier fan, en début de semaine. Une triste nouvelle qu'elle a partagé via son compte Instagram. Mettant son immense chagrin de côté, l'actrice qui incarne Salomé Dekens dans le feuilleton Ici tout commence est venue danser, comme pour saluer la mémoire de son père, qui ne ratait pas une émission. Aux bras de son partenaire Adrien Caby, elle a offert au public et au jury de DALS un paso doble sur un titre très rock'n'roll. Toute de rouge et noir vêtue, Aurélie Pons s'est montrée énergétique, souriante et concentrée. A la fin de la danse, le binôme a eu droit à une standing-ovation.

"Je suis sûre que mon papa est fière de moi", a déclaré la jeune femme un peu essoufflée. Un bel hommage à son "paupé", comme elle le surnommait. Camille Combal a même salué le courage d'Aurélie Pons et a souligné qu'elle n'avait eu droit à "aucun traitement de faveur", qu'elle a dansé ce qui était prévu et qu'elle a accepté d'être notée, comme d'habitude. Denitsa Ikonomova n'a pas réussi à contenir ses larmes et a pris la jolie jeune fille dans ses bras. "Tu es une guerrière", lui a-t-elle dit. Gérémy Crédeville et Wejdene ont également été très émus.