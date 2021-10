Aurélie Pons plongée dans le chagrin : son chéri Carlos, un soutien précieux après la mort de son père

C'est une terrible nouvelle qu'a annoncé Aurélie Pons mercredi sur Instagram. La comédienne et mannequin de 25 ans a perdu son père, son "Paupé" comme elle le surnommait avec amour. Sans indiquer les circonstances de sa disparition prématurée, Aurélie Pons a partagé une photo de leur duo pour lui rendre hommage. "Je t'aime pour toujours mon Paupé. C'est toi la plus belle des étoiles 11.10.21", a-t-elle légendé tendrement. La partenaire d'Adrien Caby dans Danse avec les stars est donc sans aucun doute aujourd'hui plongée dans un profond chagrin. Mais, fort heureusement, elle est bien entourée, notamment par la présence de son compagnon de longue date Carlos Romero.

En story, le mannequin d'origine espagnole l'a prouvé en partageant une photo de sa chère et tendre endormie, sans doute épuisée par le tourbillon d'émotions qu'elle est en train de vivre. "Mi angelito", a-t-il commenté sur le cliché en ajoutant un coeur rouge. Comprenez : "Mon petit ange". (Voir notre diaporama). Déjà son le post Instagram annonçant la mort de son "Paupé", il écrivait en espagnol : "Siempre te ameramos" (Nous t'aimerons toujours).

Rappelons qu'Aurélie Pons et Carlos Romero filent le parfait amour depuis bientôt 4 ans. Le beau brun est un mannequin très prisé qui a collaboré pour de grandes marques telles que Levi's. Il est également souvent sollicité pour défiler lors de fashion week en Espagne. Une passion pour la mode et les shootings qu'il partage avec Aurélie Pons. Ils participent d'ailleurs souvent ensemble à des séances photos professionnelles. Par amour pour son bel espagnol, la comédienne a même renoncé à participer à l'élection Miss France 2019. "Entre temps, sur ma route, j'ai rencontré Carlos et ma vie a pris une autre dimension. Nous allons continuer le travail et le mannequinat ensemble. Nous allons continuer de voyager, de rencontrer des gens et des sourires, de s'enrichir de la beauté du monde et de sa diversité", confiait-elle dans les colonnes du Parisien.

Dans cette période difficile à vivre marquée par la disparition de son père adoré, Aurélie Pons a également reçu le soutien de ses nouveaux amis rencontrés dans Danse avec les stars, à savoir Lucie Lucas, Christophe Licata, Lola Dubini et bien sûr de son danseur Adrien. La famille qu'elle s'est construite dans Ici tout commence (TF1) n'a également pas manqué de lui transmettre tout son amour à travers la Toile.