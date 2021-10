"Je me suis dit 'Mince'" : Candice Pascal pas convaincue par Gérémy Crédeville avant Danse avec les stars

Depuis le début de la compétition de Danse avec les stars, Gérémy Crédeville sort indéniablement du lot. Grâce aux bons conseils de sa coach et partenaire Candice Pascal, l'humoriste parvient chaque semaine à bluffer le jury. Lors du dernier prime, le redouté Chris Marques lui a même reconnu des réflexes et une précision de professionnel. C'est donc sans grande surprise mais avec beaucoup de joie qu'il poursuit l'aventure sur TF1. Un sentiment que partage Candice Pascal. D'autant plus que la danseuse ne pensait pas du tout que Gérémy Crédeville aurait la capacité de l'emmener loin dans le jeu. Avant de le rencontrer, elle ressentait plutôt une pointe de déception.

"Il y avait que moi qui n'y croyais pas, en fait...", a-t-elle reconnu sur Fun Radio. Et de préciser : "Je me suis dit : 'Bon ok, je vais me marrer', mais j'avais envie de danser donc je me suis dit : 'Mince'". Le comédien a fini de lui prouver le contraire, dès les premières répétitions. "Et au final, super rencontre humaine, il bosse dur, il a le potentiel donc c'est jackpot pour moi, c'est cool !", se réjouit désormais Candice Pascal.

Il est toutefois facile de comprendre les appréhensions de l'experte en danses latines de 36 ans. Et pour cause, danseuse historique de Danse avec les stars, elle n'a pas toujours été gâtée au niveau de ses partenaires. On se souvient par exemple qu'elle a tenté sans grand succès d'apprendre quelques pas à Vincent Moscato (saison 9 en 2018), à André Manoukian (saison 1 en 2011) ou encore Christophe Dominici (saison 3 en 2012). Candice Pascal a tout de même déjà eu l'occasion de soulever le trophée tant convoité en 2017 lors de la saison 8 au côté d'Agustin Galiana.