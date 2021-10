Aurélie Pons touchée par la mort : cet hommage pour son père qu'elle fera en direct dans DALS

Elle a décidé de danser pour lui et cette séquence risque de bouleverser le jury, les autres candidats, les danseurs et les téléspectateurs de Danse avec les stars 2021. Comme le dévoilent nos confrères de Closer, Aurélie Pons a décidé de participer ce soir à l'émission malgré sa douleur et sa peine.

Lundi 21 octobre 2021, la star de la série Ici tout commence a fait part d'une terrible nouvelle : son père est mort prématurément. La jeune femme de 25 ans qui doit donc faire face à cette tragédie a tout de même décidé de participer au nouveau numéro de Danse avec les stars, en direct sur TF1, le 15 octobre 2021. Et pour elle il n'était pas possible de ne pas rendre hommage à son papa. Avec son partenaire Adrien Caby, elle va donc danser pour son "paupé" et partager son amour pour lui avec les téléspectateurs. Un choix qui n'est pas dû au hasard car le père d'Aurélie Pons était particulièrement fier de la voir participer au célèbre programme.

Lorsqu'elle a annoncé sa mort sur Instagram, en plus d'une photo d'elle enfant et complice avec papa, la comédienne avait dévoilé des messages de son père qui montraient ô combien il était heureux de la voir danser. "On va te regarder pour DALS chez mamie avec aussi François qui est là. Tu as bien bossé cette semaine avec Adrien, ça va le faire, tu vas assurer comme une étoile filante. Ou plutôt comme l'étoile du Berger, Vénus qui est la plus brillante", avait-il notamment envoyé à sa fille.

Nul doute que cette soirée sera très particulière pour Aurélie Pons. Elle sait que son père veille sur elle d'où il est et s'élancera sur le parquet en pensant à lui. Inutile de dire que les larmes risquent de couler chez tout le monde.