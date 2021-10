Diaporama Aurélie Pons touchée par la mort : cet hommage pour son père qu'elle fera en direct dans DALS

Aurélie Pons ("Ici tout commence") a été Miss et mannequin avant de jouer dans la célèbre série de TF1.

Julie Sassoust et Aurélie Pons pour la série Ici tout commence, sur le photocall du 60eme Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco le 20 juin 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

Aurélie Pons et Adrien Caby

Aurélie Pons et Adrien Caby dans "Danse avec les stars 2021" sur TF1 .

Aurelie Pons, Julie Sassoust,Sarah Farahmand, Terence Telle et Catherine Marchal lors de la soirée d'ouverture du 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco, le 18 juin 2021. Créé en 1961 par le Prince Rainier III de Monaco, le Festival de Télévision de Monte-Carlo présente, depuis plus d'un demi-siècle, les tendances du petit écran et anticipe les révolutions du secteur. © Bruno Bébert/Bestimage