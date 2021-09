Leïla Bekhti ultra lookée et Alexandra Lamy en mode wild pour accompagner Alex Lutz

Invitées au Festival de la Fiction de La Rochelle le 17 septembre 2021, Leïla Bekhti et Audrey Lamy sont apparues très lookées avec deux tenues chic et décontractées.

Habillée avec une chemise bleue longue et ample, l'actrice de 37 ans vue dans le film Perfect Nanny n'avait pas craqué pour des escarpins mais pour une paire de baskets blanches avec de petits talons associées à des chaussettes hautes Christian Dior. De son côté, la tante de Chloé Jouannet portait une combinaison de style safari beige avec des sandales noires. Accompagnées de Guillaume Gallienne, d'Alex Lutz et d'Arthur Sanigou, les deux actrices seront bientôt à l'affiche d'une comédie diffusée le 4 octobre prochain sur Canal+, La Vengeance au triple galop.

Réalisé par Alex Lutz et Arthur Sanigou, cette comédie est un hommage parodique aux soaps des années 1980 et raconte l'histoire d'un homme marié, Craig Danners (Alex Lutz) qui trompe sa femme Stéphanie Harper (Audrey Lamy) avec sa meilleure amie Stephanie, Crystal Clear (Leïla Bekhti). Laissée pour morte après une balade à cheval par son mari, l'épouse trompée (et bien déterminée à se venger de cette trahison) va faire vivre l'enfer à son mari et son ex meilleure amie.