Chloé Jouannet se moque du look improbable de sa tante Audrey Lamy : "Ça va se payer ça !"

Dans la famille, on a la boutade facile. C'est ce que Chloé Jouannet a, à nouveau, prouvé sur les réseaux sociaux le 25 juin 2021. Alors qu'elle venait de retrouver un souvenir d'enfance, une photographie sur laquelle elle prend la pose dans la rue avec Alexandra et Audrey Lamy, la jeune comédienne n'a pas pu s'empêcher de relever un détail : les lunettes de soleil un brin démodées - quelle que soit l'année, d'ailleurs - de sa tante. "Ça va se payer ça !", lui a répondu la détentrice du fameux accessoire. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour assister à leurs prochaines retrouvailles...

Ces trois-là ne se passent plus l'une de l'autre. Alexandra Lamy, qui vient à peine de remporter - spoiler alert - la première saison de l'émission Lol : qui rit sort !, se lance dans un nouveau projet très important pour elle. Elle va dénoncer les violences sexuelles subies par les femmes en réalisant un téléfilm dans lequel joueront Mélanie Doutey, Claudia Tagbo, Andrea Bescond... et sa fille Chloé Jouannet ! "Très heureuse et très fière de vous annoncer ma première réalisation adaptée de la très jolie bande dessinée de Quentin Zuttion Touchées sur un sujet qui me tient à coeur" a-t-elle annoncé sur son compte Instagram.