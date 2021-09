Diaporama Marie Gillain, Audrey Lamy, Muriel Robin... Toutes primées au Festival de La Rochelle !

Marie Gillain (Meilleur scénario et meilleure prix d'interprétation féminine pour "À la folie") - Soirée de clôture du Festival de la Fiction de La Rochelle.

Muriel Robin (Meilleure série 52 minutes pour "Mon ange") - Soirée de clôture du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

Emmanuel Georges (producteur), Arthur Sanigou (réalisateur), Alex Lutz, Audrey Lamy (Meilleure comédie pour "La vengeance au triple galop") - Soirée de clôture du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

Marie Gillain (Meilleur scénario et meilleure prix d'interprétation féminine pour "À la folie") - Soirée de clôture du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021

Emmanuel Georges producteur, Alex Lutz, Audrey Lamy, Arthur Sanigou - Soirée de clôture du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

Marie Gillain - Soirée de clôture du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

Le jury : Anne Charrier, Françoise Charpiat, Lucas Gaudin, Anaide Rozam, Guillaume de Tonquédec Président du jury, Éloise Lang, Emmanuel Daucé - Soirée de clôture du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

Felix Stienz réalisateur (Meilleure fiction européenne pour "You don't die among friends") - Soirée de clôture du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage