Ingrid Chauvin : Nouvelle coupe canon et total look jean, au côté d'Alexandre Brasseur

Les téléspectateurs ont l'habitude de les voir sur le petit écran. Mais il arrive que la fiction rejoigne la réalité. C'est un peu le but du Festival de la Fiction de La Rochelle, qui a lieu cette année du 14 au 19 septembre, et qui a fait venir les vedettes de nos programmes favoris... dont cinq héros de la série Demain nous appartient.

Loin des plateaux de tournage de TF1, Alexandre Brasseur - Alex Bertrand -, Ingrid Chauvin - Chloé Delcourt -, Charlotte Gaccio - Audrey Roussel -, Julie Debazac - iconique Capitaine Jacob - et Mayel Elhajaoui - Georges Caron, chef de la PTS - sont donc venus à la rencontre du public en attendant de connaître les grands gagnants de cette édition 2021.

Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, les cinq comédiens ont participé à une séance de dédicaces pleine de rires et d'émotions. L'occasion, pour Ingrid Chauvin, d'afficher sa nouvelle coupe de cheveux, un sublime carré que l'on a déjà vu défiler quelques jours dans les couloirs du lycée Agnès-Varda, et de prendre la pose, pour les photographes, dans un joli total look jean. "Merci infiniment, écrit de son côté Charlotte Gaccio, la fille de Michèle Bernier, sur son compte Instagram. Je suis émue de tout l'amour que vous nous avez envoyé La Rochelle. Quelle chance de vous avoir."