Demain nous appartient : Une héroïne fait son grand retour après des mois d'absence !

"Je remets la blouse dès lundi 16 août et ça va être un peu... spécial, confirme Marion Christmann sur son compte Instagram. J'espère que vous serez au rendez-vous." Il y en a un, en revanche, qui n'aura pas la chance de lui donner la réplique, c'est Mayel Elhajaoui. "Apparemment, Solene Hebert ne l'aurait pas supporté", plaisante-t-elle. Et pour cause. Avant de succomber aux charmes de Victoire, c'est avec Amanda que Georges comptait fleurette. La comédienne l'avait même prédit avant d'intégrer le cast. "J'avais regardé le début de la série, et quand son personnage est arrivé, je me suis dit : 'Si on lui trouve une copine, c'est forcément moi !', racontait-elle à Purepeople. Je joue souvent ce genre de personnages. Quand mon agent m'a appelée, très exactement pour ce rôle, j'ai trouvé ça hyper drôle." Le destin, sans doute...