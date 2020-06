Marion Christmann a flashé sur un acteur de "Demain nous appartient" (EXCLU)

Purepeople : Comment as-tu obtenu le rôle d'Amanda Faro en 2018 ?

Marion Christmann : J'ai passé un casting grâce à mon agent, tout simplement. J'étais hyper stressée parce que je le voulais vraiment ! La petite anecdote dont je me souviens, c'est que j'avais regardé le début de la série, et quand le personnage de Mayel Elhajaoui [qui incarne Georges, NDLR.] est arrivé, je me suis dit : "Si on lui trouve une copine, c'est forcément moi !". Je joue souvent ce genre de personnages. Quand mon agent m'a appelée, très exactement pour ce rôle, j'ai trouvé ça hyper drôle.

Est-ce que tu vis à Sète comme beaucoup d'acteurs de "Demain nous appartient" ?

C'est par période. Effectivement, pour l'intrigue du viol d'Amanda, j'étais beaucoup à Sète. Mais j'ai mon appartement à Paris. Je fais les allers retours. Pour l'instant je suis encore parisienne !

Tu es actrice, scénariste, réalisatrice... est-ce que le confinement t'a privée de projets parallèles ?

Complètement. J'avais deux séries prévues. Comme les mesures sont toujours compliquées, même après le confinement, l'une des deux a été annulée. C'est la vie. En même temps j'ai développé d'autres choses, notamment par rapport à l'écriture. Par contre je tournais dans Tandem pour France 3 et on a terminé pile le jour du confinement. Ouf !

Il paraît que tu es aussi chanteuse. Quand est-ce que tu enregistres un nouveau générique pour la série ?

Je chantonne ! Là on est en préparation d'un spectacle musical autour de la carrière de Colette Renard. Pour le générique, pourquoi pas ? Ça serait amusant. Mais ce qui m'amuserait encore plus, c'est qu'Amanda se mette tout à coup à chanter dans Demain nous appartient.

Tu joues beaucoup avec Clément Rémiens. Qu'est-ce que ça fait de l'embrasser ?

Je ne m'attendais pas à cette question ! En fait, en vrai, depuis le début, je partage ce genre de scènes avec des partenaires qui sont plutôt sympa à embrasser. Que ce soit Mayel, Etienne. Pour Clément je dirais que ça fait... beaucoup d'envieuses !

Vous rigolez ensemble pendant le tournage ?

Je me souviens d'une fois où on tournait une scène, où nos personnages se draguaient à la salle de boxe. La séquence devait se terminer par un moment de taquinerie où l'on se donnait des petits coups. Et comme Clément sortait de Danse avec les stars, je n'arrêtais pas de lui demander de me montrer des pas de danse. Et puis on a tourné et là, il m'a fait la surprise d'improviser un petit porté. J'étais ravie. Surtout qu'ils l'ont gardé au montage !