Demain nous appartient : Une héroïne quitte la série après 4 ans de service !

Dans la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1, son départ a créé un véritable cataclysme. En décidant de quitter Sète pour obtenir un meilleur poste à Marseille, l'avocate Lou Clément a brisé sa famille. Son ex, le maléfique Victor Brunet - interprété par Farouk Bermouga -, a dû manigancer bien des entourloupes pour sortir de prison et pouvoir s'occuper de Timothée - Grégoire Champion -, son fils atteint d'autisme qu'elle gardait jusqu'à présent. Son autre ex, Karim - Samy Gharbi -, a mis bien du temps à accepter la distance qui le séparait de leur fille en commun, l'adorable Nina. Mais la voilà partie pour d'autres horizons. Le personnage comme la comédienne.

Elle va profondément me manquer

Elle longeait les quais de Sète depuis l'année 2017. Voilà qu'elle a décidé de passer à autre chose. Mais les adieux, bien sûr, n'ont pas été faciles pour Rani Bheemuck, qui quitte sa famille de coeur en même temps que les plateaux de tournage. "Après 4 années passées dans la peau de Maître Lou Clément, à la construire, la faire grandir et évoluer, cette femme sensible et forte, cette avocate déterminée - je sais déjà qu'elle va profondément me manquer, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Je suis fière d'avoir porté ce personnage à l'écran. J'ai énormément appris sur ce plateau au rythme extraordinairement intense, c'est une aventure humaine unique."