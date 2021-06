Demain nous appartient : La fille de deux stars au casting

Vent de fraîcheur dans Demain nous appartient. Les fans de la série de TF1, notamment portée par Ingrid Chauvin, découvrent au fil des jours que de nouveaux personnages vont intégrer les intrigues. La dernière actrice en date à rejoindre le casting est la fille d'un couple de stars.

Il s'agit de... Charlotte Gaccio, la fille de l'actrice et humoriste Michèle Bernier et de l'humoriste, scénariste, auteur et producteur Bruno Gaccio. C'est lundi 21 juin que la jeune femme de 33 ans - qui joue dans Sam - fera la connaissance de ses nouveaux collègues, à Sète, comme le dévoilent nos confrères de Télé Loisirs. Dans la série, elle incarnera Audrey Roussel, une femme positive et généreuse qui sait s'adapter à n'importe quelle situation. Elle est maman célibataire de quatre enfants, nés de trois papas différents (Jordan, 16 ans, les jumeaux Lizzie et Jack, âgés de 15 ans, et Léo, 10 ans). Elle emménagera afin de débuter son nouveau métier d'esthéticienne mais connaîtra de nombreux problèmes. Parmi lesquels le fait que le logement où elle devait emménager n'existe pas et que le salon où elle devait travailler a mis la clé sous la porte. Elle devra donc trouver une chambre d'hôtel en urgence ainsi qu'un nouveau travail. Nul doute qu'elle pourra compter sur l'aide de certains personnages pour sortir la tête de l'eau.

Charlotte Gacccio n'est pas la seule à rejoindre la belle aventure DNA. De nouveaux membres de la famille Daunier fera également prochainement ses premiers pas dans la série. Les téléspectateurs pourront découvrir la soeur et le beau-frère de William (Kamel Belghazi), joués par Honorine Magnier (Section de recherches) et Patrick Guérineau (Camping Paradis). Ses parents, joués par Francis Perrin et Catherine Jacob, feront aussi leur arrivée à Sète. Et ils semblent cacher de lourds secrets à leurs enfants.