Norman Thavaud : Rare photo de sa fille et immense gâteau pour son anniversaire

Norman Thavaud est un véritable papa poule. Le 25 mars 2020, il a fêté avec sa compagne le premier anniversaire de leur fille Bianca. Ne pouvant se satisfaire d'un simple gâteau au chocolat, le vidéaste et humoriste avait commandé un immense gâteau d'anniversaire à trois étages, avec des dorures et même un petit manège très joliment réalisé. Une création toute rose et fleurie de la pâtisserie Cake o Clock Paris.

Pour le premier anniversaire de sa petite princesse, Norman Thavaud se devait d'écrire quelques mots. "Ça fait déjà 1 an qu'elle illumine notre vie. On est si fiers d'elle (elle parle déjà cinq langues) et malgré le confinement, on fête ça dignement ! Bon anniversaire Bianca", déclare le père de famille en légende d'une bien belle photo.

Norman a pour l'occasion publié une rare photo de sa petite Bianca, dans les bras de sa maman Martha, posant tous dans le salon, décoré avec des ballons et des chapeaux de fête. Dans les commentaires, des amis de l'humoriste ont adressé leurs meilleurs voeux à la fillette, comme Jhon Rachid, Justine Le Pottier ou encore Audrey Pirault.