Norman déménage avec Martha et change de style : "C'est un choix de vie"

Sur Instagram, le dimanche 21 mars 2021, Norman a publié quelques photos de lui depuis le cadre idyllique et ensoleillé d'un hôtel de Marrakech, au Maroc, où il semble avoir posé ses bagages, évitant ainsi le confinement parisien. "Je n'ai plus de cheveux, c'est dit, comme ça on n'en parle plus. C'est un choix de vie et je le vis plutôt bien", a-t-il expliqué en story, annonçant la sortie de leur "appartement tour", la visite virtuelle de leur chez-eux.

"On s'est amusés à vous présenter notre nouvel appartement, qu'on a dessiné, imaginé nous-mêmes. Il va y avoir de gros travaux. C'est un peu notre passion du moment", a poursuivi le youtubeur.

Pour rappel, Martha Gambet et Norman Thavaud sont en couple depuis 2017. Ensemble, ils ont accueilli la petite Bianca, qui fêtera son deuxième anniversaire le 25 mars prochain. Martha Gambet était déjà maman d'une fille issue d'une précédente relation, prénommée Lou (11 ans).