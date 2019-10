Norman : Sa soirée romantique avec sa chérie Martha Gambet à Disneyland Paris

Pour fêter la sortie de son premier court métrage L'École des Vampires, Norman Thavaud (32 ans) a organisé une immense soirée Norman Halloween Night au parc Disneyland Paris. Un événement incroyable qui a réuni le 24 octobre 2019 des fans et des amis de Norman, mais aussi d'autres youtubeurs. À l'issue de la projection organisée dans le Discovery Theater, les invités ont pu savourer un cocktail, puis un dîner dans un restaurant de Frontierland. Pour l'occasion, trois attractions avaient été privatisées : Big Thunder Mountain, Phantom Manor et Thunder Mesa Riverboat Landing. Histoire de pimenter encore un peu plus la fête, des morts-vivants déambulaient dans le parc à la recherche d'innocentes victimes... Une fête d'Halloween terrifiante, mais exceptionnelle pour tous les chanceux présents à l'événement.