Norman : Son bébé, sa copine Martha... il va se livrer dans un nouveau show

De retour sur les planches. Heureux du succès de son premier spectacle solo intitulé Norman sur scène, le Youtubeur aux 11,7 millions d'abonnés va se raconter dans un nouveau show. Vendredi 18 octobre 2019, il a posté un message sur Instagram annonçant son come back.

Dévoilant l'affiche de son nouveau projet, Normand Thavaud a donné les détails à ses fans. "Après 2 ans de travail passionnément acharné je suis extrêmement fier et heureux de vous présenter l'affiche de mon NOUVEAU spectacle de stand up que j'ai appelé Le spectacle de la maturité ! Titre à la fois ironique et un peu vrai, ce deuxième spectacle raconte la vie au delà de YouTube, notre époque, ma génération, mon bébé, ma copine, mon chat, un tour du monde, la technologie, ma première bagarre, tous ces petits riens du quotidien qui nous concernent tous et pleins d'autres trucs mais j'ai pas la place de tout écrire ici ! Si vous avez aimé mes vidéos vous adorerez ce nouveau spectacle", a-t-il confié.

Norman, qui est en couple avec la jolie Martha Gambet laquelle lui a donné une petite fille en mars dernier - celle-ci est aussi déjà maman d'une grande fille - , a ajouté : "C'est du stand up à 100% mais il y aura aussi de la musique et des surprises. Je joue à partir du 18 décembre à la Cigale de Paris puis dans toute la France et le reste du monde francophone. J'ai tellement hâte de vous voir/revoir ! Je ferai sûrement une vidéo spéciale pour vous présenter ce nouveau spectacle plus en détails. Le lien pour prendre directement vos places est dans ma bio ! N'hésitez pas à liker et partager à fond ce nouveau projet artistique que je prépare intensément depuis 2 ans et qui me tient profondément à coeur."

Nul doute que les fans seront au rendez-vous.