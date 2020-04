Mireille Mathieu : Sa coupe au bol entre de bonnes mains pendant le confinement

Certains vivent ce confinement en pyjama, d'autres en tenue de sport. À chacun son style ! Pour Mireille Mathieu, en revanche, les cheveux en vrac et la peau grasse, c'est hors de question. Enfermée entre les quatre murs de sa maison de Neuilly-sur-Seine, dans la banlieue parisienne, la chanteuse prend grand soin d'elle... avec un petit coup de pouce. Sa légendaire coiffure, sa coupe au bol brune, c'est sa soeur – et manageuse – Matite qui s'en occupe. Depuis 1970, l'artiste avait pour habitude de se rendre tous les dix jours au salon Carita, mais il faut faire avec les moyens du bord.

La Demoiselle d'Avignon respecte la distanciation sociale à la lettre. Sortir de son domicile est loin d'être au programme. Côté beauté, en revanche, elle met le paquet. "Pendant le confinement, Matite me fait régulièrement des brushings, confie-t-elle à l'AFP. Elle a appris aussi à entretenir ma frange." Et c'est tant mieux ! Depuis cinquante ans, Mireille Mathieu s'affiche avec la même chevelure arrondie, sur les scènes du monde entier, qu'importent le jour, l'heure ou la saison. Niveau make-up, la chanteuse de 73 ans n'oublie pas non plus d'appliquer son traditionnel rouge à lèvres. "C'est important de ne pas se laisser aller, poursuit-elle. Pour soi-même et aussi pour les gens qui partagent votre vie."

N'allez pas croire que Mireille Mathieu prend la situation à la légère. Bien au contraire. Prise de cours par la pandémie du coronavirus, elle a raté un rendez-vous d'une importance capitale. Chaque année – depuis 2016 –, elle se rend à Avignon pour retrouver sa famille et rendre hommage à sa maman, morte d'une embolie pulmonaire à l'âge de 94 ans. Loin des siens, la femme amoureuse a dû se contenter de le faire à distance. Reste que, quand le confinement sera levé, elle prendra rapidement un billet de train pour y remédier...