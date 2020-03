Mireille Mathieu peinée : ce rituel important manqué à cause du confinement

Confinée à Neuilly-sur-Seine pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, Mireille Mathieu a le coeur lourd. Prise de court par le confinement imposé par le gouvernement, l'artiste française de 73 ans n'a pas eu le temps de descendre à Avignon où se trouve sa famille. Interviewée par La Provence, elle a expliqué : "Je devais voir mon ami Pierre Cardin, qui a 97 ans. Et je devais ensuite prendre le train pour retrouver ma famille à Avignon." Malheureusement, tous ses plans ont été annulés en raison de la propagation du coronavirus.

Désemparée, l'interprète du titre Une femme amoureuse a donc dû renoncer à ce rendez-vous qu'elle n'aurait raté pour rien au monde, celui de l'hommage à sa maman (organisé chaque année à Avignon le 20 mars). C'est donc en région parisienne que l'artiste française a rendu hommage à sa maman Marcelle-Sophie Mathieu, décédée en 2016 d'une embolie pulmonaire à l'âge de 94 ans.

Évidemment dès que le confinement sera levé et que la crise sanitaire sera terminée, Mireille ira sans attendre à Avignon pour rendre visite à sa mère. "Je descendrai à Avignon pour me recueillir sur la tombe de maman", a-t-elle fait savoir. Positive malgré tout, la chanteuse a expliqué comment elle occupe son temps pendant le confinement : "Je fais mes vocalises, j'écoute mes enregistrements de tournée et je fais beaucoup de mots fléchés, j'adore ça. C'est enrichissant, j'apprends plein de choses. Je fais aussi du rangement chez moi, je change les objets de place... Je regarde mon jardin, je vois les oiseaux qui volent, je me dis que c'est bon signe". L'occasion peut-être pour Mireille d'imaginer de nouveaux morceaux inédits comme le fait Alain Souchon ?