Alain Souchon : Confiné, il prépare de nouveaux morceaux inédits !

Interviewé par RTL le 20 mars 2020, Alain Souchon (75 ans) a révélé comment il vivait cette période de confinement imposée par le gouvernement suite à l'épidémie de coronavirus. Pour vivre au mieux ces moments difficiles et stressants, l'interprète du titre Foule Sentimentale a décidé de partir avec ses proches en province, dans le département de Loir-et-Cher. Un moment pas forcément facile à vivre pour l'artiste qui explique : "C'est oppressant. On n'a pas l'habitude du tout. Il faut se tenir les coudes et prendre le maximum de précautions." Malgré tout, l'artiste tente comme il peut de se changer les idées dans sa maison de campagne. "J'ai beaucoup jardiné hier. (...) Comme beaucoup de gens, j'ai fui la ville à cause de la promiscuité. Ce qui est intéressant c'est les autres. On peut pas s'approcher des autres, c'est le seul ennui. Alors on va dans la forêt" confiait-il aux journalistes de RTL.

Cinq ou six nouvelles chansons

Mais Alain Souchon n'est pas le genre d'hommes à se laisser abattre. Loin de se morfondre à cause de l'épidémie de Covid-19, le chanteur a décidé de composer de nouveaux morceaux inédits, "cinq ou six nouvelles chansons", explique-t-il. "Ma maison de disque m'a demandé si je pouvais chanter, mais par un téléphone portable, et passer ça sur Internet. Je vais essayer. Je suis ici avec Pierre Souchon, avec qui je travaille souvent" a-t-il ainsi dévoilé. Une très bonne nouvelle qui risque de ravir les fans de l'artiste. Rappelons qu'il y a quelques temps, Alain Souchon avait annoncé que sa tournée avait été reportée à une date encore indéterminée en raison de la pandémie de Covid-19.