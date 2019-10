Alain Souchon et sa femme : "On s'agace un peu..."

Cinq après son dernier disque studio, Alain Souchon est de retour. Le chanteur sortira le 18 octobre l'album Âmes fifties. Il se livre dans les pages de Version Femina. À 75 ans, l'artiste se sent bien dans ses chaussures et traverse la vie plutôt sereinement. Au quotidien, il peut compter sur sa femme Françoise, surnommée Belote.

Dans les pages du magazine, Alain Souchon (de son vrai nom Alain Kienast) évoque le sérieux qui l'habite depuis toujours alors qu'il aurait aimé être drôle ; il confie faire des blagues sur scène "au bout de cinq ou six morceaux". Ce sérieux, il le doit aussi à son épouse, qui sourit parfois à ses plaisanteries... "Je suis toujours marié avec la même personne. Ma femme m'a beaucoup aidé parce que c'est une intellectuelle, une fille qui a fait des études supérieures de biologie, alors que je n'avais pas le bac. Or voir que je lui plaisais, alors que j'étais comme un va-nu-pieds, ça m'a donné du courage !", a-t-il confié.

Alain Souchon a poursuivi ses confidences en toute transparence sur le couple qu'il forme avec son épouse. Le chanteur et Françoise, qui vivent à Paris, sont toujours soudés même s'il y a des hauts et des bas. "C'est difficile par moments, on s'agace un peu, mais il y a des choses plus importantes pour nous. D'abord, on a des enfants [Pierre et Charles, NDLR] qui nous soudent beaucoup, et des petits-fils. C'est formidable. Ils m'appellent Patela et me regardent en me disant : 'Patela, tu as un gros nez rouge !'", a-t-il ajouté.

L'interview d'Alain Souchon est à retrouver en intégralité dans Version Femina, dans l'édition du 14 au 20 octobre 2019.