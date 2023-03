Mireille Mathieu avec ses soeurs : ce détail capillaire qui ne passe pas inaperçu à la Fashion Week de Paris !

La Fashion Week de Paris se poursuit et continue d'apporter son lot d'apparitions publiques plus remarquées les unes que les autres. Parmi elles, celle de la mythique chanteuse française Mireille Mathieu. En effet, cette dernière s'est rendue au défilé Pierre Cardin qui se tenait le dimanche 5 mars 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste de 76 ans n'est pas passée inaperçue.

Accueillie telle la star qu'elle est, avec des lunettes de soleil qu'elle s'est refusé à ôter, elle a ainsi pu croiser le chemin de la célèbre actrice Cyrielle Clair ! Les deux ont pu passer un moment ensemble, manifestement agréable et plein de complicité à en juger par les photographies à retrouver dans notre diaporama. Mais l'interprète de la chanson On ne vit pas sans se dire adieu n'était pas venue seule ! Elle était effectivement accompagnée de ses soeurs, Christiane et Monique. Et il s'avère qu'un détail n'a pas échappé à tous les observateurs présents. Les deux soeurs de la célébrité arboraient la même coupe de cheveux, à savoir une frange. Mireille Mathieu présentait elle sa fameuse coupe au bol pour laquelle elle a opté dès le début de sa vaste carrière, entamée au beau milieu des années 1960.

Une sortie rassurante

Une sortie qui a également de quoi rassurer les nombreux fans de la chanteuse, elle qui avait inquiété l'opinion public récemment de par son état de santé. Pourtant, l'artiste n'a pas pris une ride et continue de profiter pleinement des joies de l'existence, bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant, à commencer par sa famille et les voyages. Et ce malgré les nombreux proches qu'elle a perdre récemment, comme le chanteur belge Arno ou encore sa mère, décédée en 2016.

Une nouvelle apparition marquante pour cette Fashion Week décidément très suivie par les stars, qu'elles soient françaises ou internationales. À titre d'exemple, ce sont les chanteuses Camélia Jordana et Avril Lavigne qui ont assuré le show hier dans la capitale. Reste maintenant à voir quelles autres surprises réservera cette édition avant sa clôture aujourd'hui, mardi 7 mars.