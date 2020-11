Mireille Mathieu abattue par la crise sanitaire, elle parle à sa maman décédée en 2016

Rester chez soi, arrêter de serrer fort les gens qu'on aime... difficile de voir le bout de cette crise sanitaire insupportable. Pour certains citoyens français, qui ont retrouvé un semblant de liberté le samedi 28 novembre 2020, la situation est toujours particulièrement pénible. Mireille Mathieu, par exemple, trouve le temps long, si long, enfermée entre quatre murs avec deux de ses soeurs. C'est bien simple, elle en a perdu le sommeil, comme elle l'a avoué au Journal du dimanche. "C'est revenu comme à la disparition de ma maman, explique-t-elle, usée. Je ne sais pas si c'est dû au confinement ou déconfinement. Mais quelle situation anxiogène. Où que l'on se trouve sur terre, on ne voit pas la porte de sortie."

Logée à Avignon dans la maison maternelle, Mireille Mathieu déplore ces circonstances interminables. Une chance dans son malheur : elle est confinée avec Monique, qu'elle surnomme Matite, sa famille, son pilier, son manageur... mais aussi sa coiffeuse. Pas d'inquiétude à se faire, donc, pour son iconique coupe au bol. Et quand elle n'est pas occupée à refaire le monde entres soeurs, la chanteur s'occupe comme elle le peut avec son téléviseur. Elle serait particulièrement friande des émissions Les 12 coups de midi, Des chiffres et des lettres, Le jour du seigneur et de Touche pas à mon poste, présentée par son grand copain Cyril Hanouna. Elle est également fervente du journal de 13h, sur TF1.

Je lui parle comme à la Vierge Marie

Un brin mystique, Mireille Mathieu ne peut s'empêcher de penser au passé, sillonnant les pièces dans lesquelles vivait autrefois sa maman, Marcelle-Sophie Poirier - décédée en 2016. Elle s'adresserait d'ailleurs à elle, de temps en temps, dans cette bâtisse des rues d'Avignon. "Je lui parle comme à la Vierge Marie, admet-elle dans les colonnes du journal hebdomadaire. Pour qu'elle nous aide, pour qu'elle nous protège." Espérons que ses prières soient entendues...