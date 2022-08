Mireille Mathieu en famille à Saint-Tropez : elle n'a pas pris une ride !

Pour Mireille Mathieu, les vacances d'été riment forcément avec Saint-Tropez. La chanteuse de 76 ans y vient tous les ans pour se ressourcer et profiter du soleil de la Côte d'Azur. Et l'interprète d'Une femme amoureuse n'a pas fait exception à la tradition cet été 2022. Elle était pour l'occasion accompagnée de ses 2 soeurs Christiane et Monique, de Catherine Madar et son fils adoptif et de plusieurs amis. Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur la star qui n'a pas pris une ride. La petite bande a été aperçue se promenant dans la ville côtière et a même fait un stop dans une église. L'artiste à la mythique coupe au bol y a sans doute fait une prière pour sa maman, Marcelle-Sophie Mathieu, décédée en 2016, et dont elle était très proche.

Même en vacances, Mireille Mathieu a accordé une interview à nos confrères de Nice-Matin. Elle est notamment revenue sur son hommage émouvant au regretté Daniel Lévi : "Tout a été spontané, sans la moindre répétition (...) nous nous sommes retrouvés avec Patrick Bruel et Félix Gray pour reprendre l'Envie d'aimer (...) C'était beaucoup de générosité et d'émotion".

Évidemment, la grande fan de la Russie a aussi été questionnée sur ses rapports avec Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. Elle explique avoir une relation "différente" avec l'homme d'État. "Il m'a accueilli personnellement plusieurs fois lorsque je chantais là-bas" précise-t-elle en appelant à la paix entre les deux pays : "J'appelle de mes voeux la diplomatie et une rencontre entre le président Poutine et son homologue ukrainien. Il faut bannir du dictionnaire le mot "guerre". Si elle ne valide pas les agissements du dangereux Vladimir, elle n'en oublie pas pour autant son attachement au peuple russe : "La Russie est un grand pays. Les Russes aiment la France et c'est un peuple qui reste cher à mon coeur. Bien entendu, il marche à 100% derrière son président. C'est typiquement russe. Si l'on ne connaît pas bien le pays, on ne peut pas comprendre ça".

A la rentrée, Mireille Mathieu sera de retour avec un duo événement. Elle sera en effet présente sur l'album posthume du chanteur Arno (décédé au mois d'avril) pour une version "reggae" de sa chanson La Paloma adieu. On a hâte d'entendre ça !