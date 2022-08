Mort de Daniel Lévi : Patrick Bruel et Mireille Mathieu surprennent Ramatuelle, avec un hommage exceptionnel

Daniel Lévi, l'un des chanteurs phares de la comédie musicale Les Dix Commandements, est mort ce samedi 6 août à l'âge de 60 ans. L'artiste, qui a été enterré ce dimanche 7 août, se battait contre un cancer du colon depuis 2019. Le traitement qu'il avait suivi lui avait fait perdre de très nombreux kilos et il avait récemment été opéré. Inoubliable interprète du titre L'Envie d'aimer, chanson écrite par Pascal Obispo et sortie en 2000, il a laissé un vide derrière lui et déjà de nombreuses célébrités n'ont pas manqué de lui rendre hommage.

Et c'est ainsi que Patrick Bruel et Mireille Mathieu ont décidé de reprendre le tube L'Envie d'aimer à Ramatuelle. C'est Bernard Montiel qui a immortalisé cet instant musical, en le partageant sur ses réseaux sociaux. "EXCEPTIONNEL !!!!Hier au 'Cabanon' chez Catherine et Jean, quand 2 grands noms de la chanson française se rencontrent et improvisent un duo pour faire plaisir aux amis, sans avoir répété, juste de la générosité et le plaisir de partager et offrir un duo inédit", a commenté le chroniqueur. Et visiblement, il n'était pas le seul dans le public à être touché par ce moment.

Un bel hommage "sous le ciel étoilé" de Ramatuelle

Mireille Mathieu et Patrick Bruel, en vacances à Ramatuelle, alors que le Festival bat son plein, ont improvisé suite à la disparition tragique de Daniel Lévi. Et ce devant l'auteur de Café des délices, Felix Gray, comme précise Bernard Montiel dans sa légende, "sous le ciel étoilé de Ramatuelle". Un beau partage musical de deux passionnés qui marque un nouvel hommage au chanteur, qui venait d'être papa pour la quatrième fois. Sa femme Sandrine, avec laquelle il était marié depuis 2018, avait donné naissance à une petite fille.