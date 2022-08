Daniel Lévi : Mort du chanteur des Dix Commandements à 60 ans

Alors que Daniel Lévi semblait avoir sorti la tête de l'eau, son état de santé s'est malheureusement dégradé rapidement au cours de l'été. Fin juillet 2022, sa femme Sandrine Aboukrat avait pris la parole sur les réseaux sociaux pour se montrer très transparente sur l'état du chanteur. "URGENT. Le chanteur Daniel Lévi a plus que jamais besoin de nos prières pour guérir. Agissons immédiatement (...) Le temps est compté, mobilisons-nous et agissons immédiatement", écrivait-elle sur Instagram, appelant à des prières pour l'aider à guérir. Elle ajoutait qu'il venait d'entamer un nouveau protocole de soins... Daniel Lévi était passé par les pires étapes lors de sa lutte contre le cancer, perdant jusqu'à 20 kilos et passant pas moins de cinq jours angoissants pour ses proches dans le coma.

Le décès du chanteur laisse un vide dans l'industrie musicale et particulièrement l'univers des comédies musicales. Né le 26 août 1961, en Algérie, Daniel Lévi avait finalement passé son enfance à Lyon. Très vite, il a montré un goût pour la musique et a passé une dizaine d'années au conservatoire en étudiant le piano. Dans les années 1980, il enregistre un premier album solo, Cocktail. La décennie suivante, il fait ses débuts dans une comédie musicale : Sand et les romantiques, signée Catherine Lara. En 1996, il enregistre enfin son deuxième album, intitulé Entre parenthèses. Mais le succès, le vrai, et la notoriété viendront en 2000. Cette année-là, Daniel Lévi est recruté pour jouer le rôle de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements. Le spectacle, imaginé par Élie Chouraqui et Pascal Obispo sera un immense carton grâce, notamment, au tube L'Envie d'aimer.

Daniel Lévi, que les téléspectateurs avaient pu revoir sur le petit écran en 2020 dans l'émission Mask Singer, avait enregistré un dernier disque, Grâce à toi, sorti en 2021. Côté vie privée, il était le papa de quatre enfants : Abel, Raphaël et Rivka, nés d'une précédente relation amoureuse, et une petite fille venue au monde quelques jours seulement avant le décès de son papa.

Toutes nos condoléances aux proches de Daniel Lévi.