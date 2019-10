Daniel Lévi révèle avoir passé cinq jours dans le coma

Invité, vendredi 4 octobre 2019, de l'émission Je t'aime etc... sur France 2, le chanteur Daniel Lévi est revenu sur sa lutte contre le cancer. L'artiste de 58 ans, qui a gagné son combat contre un cancer du côlon, a notamment évoqué le coma dans lequel il s'est retrouvé.

Se considérant comme un "miraculé" après plusieurs mois de lutte contre le cancer, Daniel Lévi a apporté de nouvelles précisions sur cette période très dure qui a inquiété ses fans. "Je suis resté cinq jours dans le coma, mais la septicémie a fait que j'ai perdu toutes les fonctions", a-t-il ainsi confié. En effet, il avait malheureusement perdu l'usage de ses reins, de ses poumons et son pronostic vital était engagé. "Je ne marchais plus, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus manger, j'étais tellement perfusé que mes muscles avaient fondu", précisait-il en avril dernier dans Le Show Deluxe.

Daniel Lévi est aussi revenu sur le moment où il a appris, après une année au cours de laquelle il y avait des signaux, qu'il souffrait d'un cancer du côlon. "C'est difficile, mais j'ai marqué des point en adoptant la posture de l'acceptation (...) On a fait un protocole de chimiothérapie, ça a été très efficace mais c'était des doses de cheval, ça m'a mis par terre. Le problème c'est que la tumeur en rétrécissant s'est accrochée à la paroi du colon et a fait une occlusion. On a été obligé d'opérer mais comme j'étais sous chimio je n'avais pas de défense donc j'ai fait une septicémie. (...) C'est dur d'en parler... Je n'ai pas réalisé", a-t-il confié.

Malgré tout, l'ancienne star Des Dix Commandements veut voir le verre à moitié plein. "Ça va choquer les gens, mais c'est une aventure extraordinaire que d'être confronté à une réalité telle que celle-là", a-t-il ajouté. En juin, il disait avoir perdu 20 kilos et avoir besoin de "tout remuscler". Nul doute qu'il remonte la pente petit à petit.

Thomas Montet