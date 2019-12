Daniel Lévi : Après son combat contre le cancer, il va mieux

Un parterre de stars était réuni pour la soirée caritative des parrains de l'Appel national pour la Tsedaka ce 1er décembre au Pavillon Gabriel, à Paris. Les concerts ont succédé aux prises de parole d'humoristes et tous étaient très contents d'être là pour la bonne cause. Le parrain cette année était l'animateur Michel Drucker.

Parmi les invités de marque, on a pu apercevoir Daniel Lévi, qui s'était fait plus rare ces derniers temps. Et pour cause, le chanteur a fait face à la maladie. L'artiste de 58 ans, qui a gagné son combat contre un cancer du côlon, a notamment évoqué le coma dans lequel il s'était retrouvé cinq jours durant. Mais lors de cette soirée, le chanteur mythique de L'envie d'aimer était très en forme aux côtés de sa femme Sandrine Aboukrat, qui est aussi sa productrice. L'occasion pour lui de revoir quelques vieux potes comme Franck Dubosc, Patrick Bruel ou Ary Abittan. Le 6 juin dernier, celui qui s'est fait connaître avec Les Dix Commandements réunissait ses amis autour de lui sur la scène de l'Olympia.

Celui qui disait que le cancer était une "aventure extraordinaire" semble être de nouveau en forme. En juin, il disait avoir perdu 20 kilos et avoir besoin de "tout remuscler". Nul doute qu'il remonte la pente petit à petit.

Pour rappel, l'artiste qui vit à Marseille est le papa d'Abel (25 ans), né d'une précédente relation, ainsi que de Rephael (20 ans) et Rivka (14 ans), nés de son précédent mariage. Des enfants qui, eux, vivent à Paris.