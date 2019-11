Laura Tenoudji et son mari Christian Estrosi s'ambiancent avec Gilbert Montagné

Christian Estrosi, le maire de Nice, a de quoi être d'humeur festive. Candidat à sa réélection aux prochaines municipales, il a été investi par le parti de droite Les Républicains alors que son rival, Eric Ciotti, a jeté l'éponge. Dimanche 24 novembre, c'est tout sourire qu'il s'est autorisé une sortie avec sa femme Laura Tenoudji.

Le couple s'est ainsi rendu au concert du chanteur Gilbert Montagné, donné dans le cadre de l'Appel National pour la Tsedaka au profit des plus démunis, à Nice. Le show avait précisément lieu au Palais Acropolis, à la salle Athéna. Christian Estrosi et sa femme, la chroniqueuse de Télématin Laura Tenoudji avaient sans doute confié leur petite Bianca (2 ans) à une nounou pour quelques heures, le temps de pouvoir se déhancher sur les tubes de l'artiste d'On va s'aimer à The Fool en passant par l' incontournable Sunlights des tropiques... Les amoureux, pris en photo euphorie, n'ont pas manqué de saluer Gilbert Montagné dans les coulisses ainsi que sa femme Nikole. Était aussi présent Rudy Salle, conseiller municipal de la ville de Nice.

L'Appel National pour la tsédaka est la grande campagne de collecte unitaire menée par le Fonds Social Juif Unifié. L'objectif est de soutenir financièrement les associations qui luttent contre la précarité sous toutes ses formes : handicap, chômage, exclusion, isolement des personnes âgées... "Au-delà de l'acte admirable d'aider l'autre, faire un don est quelque chose qui nous grandit, qui nous rend meilleur et qui mobilise la part divine qui est en nous", souligne le président de la Tsédaka Gérard Garçon

Le parrain de l'édition 2019 n'est nul autre que le populaire animateur de France 2, Michel Drucker.

Thomas Montet