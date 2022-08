Mort de Daniel Lévi à 60 ans : le chanteur venait de devenir papa pour la 4e fois

Terrible nouvelle que la mort de Daniel Lévi. Le populaire mais discret chanteur est mort ce samedi 6 août 2022. Il était âgé de 60 ans. Il laisse derrière lui quatre enfants, dont une petite fille, née en juillet 2022 de sa nouvelle histoire d'amour avec sa femme Sandrine.

Le 15 juillet, c'est un Daniel Lévi un peu fatigué et la voix abîmée par sa lutte contre le cancer du colon, découvert en 2019, qui donnait de ses nouvelles sur Instagram. Et l'interprète du tube L'Envie d'aimer, qui a perdu jusqu'à 20 kilos à cause des traitements médicaux, en profitait pour faire une grande annonce ! "Bonjour à tous. Je voulais vous donner quelques petites nouvelles... rassurantes. Et même au-delà de ça. Je voulais vous remercier pour votre soutien, vos encouragements, c'est vrai que ces dernières semaines ont été un peu compliquées pour moi. Mais on me soigne. Et je suis même heureux de vous annoncer que je suis papa d'une petite fille depuis ce matin. Ravissante. Sa maman se porte bien. Le bébé se porte bien (...) Je suis extrêmement reconnaissant envers la providence, le ciel qui dirige ce monde et fait des miracles", disait-il alors.

Il s'agissait de son premier enfant avec sa nouvelle épouse, Sandrine Aboukrat, directrice de production avec laquelle il s'était marié en 2019. Malheureusement, Daniel Lévi ne verra pas grandir sa petite fille, lui dont la santé s'était soudainement dégradée quelques semaines plus tard... Sur Instagram, son épouse avait appelé à des prières pour sa guérison et avait aussi indiqué qu'il suivait un nouveau protocole de soins.